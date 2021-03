L’animatrice Anne-Marie Withenshaw testée positive à la COVID-19

L’animatrice Anne-Marie Withenshaw doit prendre une pause professionnelle après avoir été testée positive à la COVID-19, et ce, à deux reprises.

• À lire aussi: Variant britannique: une 3e vague menace le Québec

• À lire aussi: COVID-19 au Québec: 950 cas supplémentaires, 7 nouveaux décès

Comble de l’ironie, elle venait de recevoir le vaccin contre la COVID-19 ce mardi soir dans le cadre du projet-pilote de vaccination d’urgence décrété dans deux quartiers de Montréal, soit Plamondon et Côte-Saint-Luc.



«Revirement de situation très 2021 cette semaine, après m’être fait vacciner mardi soir (à cause la forte présence de variants dans le quartier où étudient mes filles), j’ai appris qu’un collègue de travail avec qui j’ai été en contact avait reçu un dépistage positif de COVID-19», explique Mme Withenshaw dans une publication sur son compte Instagram.



«Par précaution, j’ai subi deux dépistages au cours des derniers jours, et ils sont aussi positifs. Je vais super bien, je suis isolée au sous-sol chez moi, et suis pour l’instant complètement asymptomatique», assure-t-elle.

Tous les experts soutiennent que le vaccin commence à protéger minimalement deux à trois semaines après avoir reçu la première dose.

Elle reprendra ses activités professionnelles dès que la santé publique lui permettra.

À voir aussi