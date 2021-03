Le portrait change du tout au tout

On savait que ce ne serait pas une saison comme les autres. Mais plus rien ne tient pour le Canadien avec cette tuile qui lui est tombée sur la tête cette semaine. Oublions nos savantes analyses et nos brillantes prédictions d’avant-saison. Oublions aussi les hypothèses de congédiement que l’on entretenait au sujet de Marc Bergevin advenant une non-participation aux séries.

Pourquoi ?

Parce qu’il n’y a plus rien de normal à cette saison qui était déjà anormale.

Claude Julien, Kirk Muller et Stéphane Waite seraient peut-être encore à leur poste si Joel Armia et Jesperi Kotkaniemi avaient été atteints de la COVID-19 il y a un mois.

Comment se faire une idée juste ?

Les événements des derniers jours changent le portrait du tout au tout.

Quelle évaluation les décideurs du Tricolore pourront-ils faire à la fin de la saison ?

Geoff Molson pourra-t-il montrer la porte à Bergevin si son équipe rate les séries ?

Comment Bergevin pourra-t-il se faire une idée juste du travail de Dominique Ducharme ?

Allons-y d’un exemple.

Lors du premier arrêt de travail décrété par Gary Bettman en 1994-1995, le Canadien avait raté les séries pour une première fois en 25 ans. Ronald Corey avait demandé à Serge Savard de congédier Jacques Demers.

Savard avait refusé parce qu’il estimait qu’il n’aurait pas été juste de montrer la porte à Demers après une saison qui ne correspondait pas à la norme.

Deux équipes qui en arrachent

Cela dit, le Canadien n’est pas la première équipe à voir sa saison interrompue par un épisode de COVID.

Pas moins de 162 joueurs dans la Ligue nationale ont été atteints du virus jusqu’ici cette saison. Une vingtaine des 46 matchs reportés ont pu être repris.

Les équipes qui se sont retrouvées sur la touche pendant des périodes prolongées vous diront que le retour au jeu a été difficile.

Les Stars de Dallas, qui ont commencé la campagne avec une dizaine de jours de retard, n’ont rien des finalistes de la Coupe Stanley de l’an dernier à qui on prédisait une bonne saison.

Dans notre édition d’hier, Michel Therrien racontait au confrère Jean-François Chaumont les difficultés que connaissent les Flyers de Philadelphie depuis leur retour au jeu.

Devant l’inconnu

Le Canadien devra rouler avec les coups et faire face à l’adversité quand il sera en mesure de renouer avec la compétition.

Pas le choix.

Bergevin le sait.

Il était résigné à cette réalité lorsqu’il a répondu aux questions des journalistes, hier. C’est l’inconnu qui attend son équipe à partir de la semaine prochaine.

À condition bien sûr que celle-ci puisse reprendre le travail lundi, comme il est prévu.

Rien n’est encore sûr. Quand la COVID ou un variant du virus, comme c’est le cas ici, touche une personne dans un groupe, le risque de contagion est élevé.

Courte préparation

Le Canadien aura peu de temps pour se préparer à son prochain match si la situation reste sous contrôle jusqu’en fin de semaine.

Une séance d’entraînement aura lieu lundi, suivie dès le lendemain du premier d’une série de deux matchs en trois jours à Ottawa.

Bergevin a répondu avec son plus beau sourire lorsque je lui ai demandé hier s’il avait fait des représentations auprès de la ligue pour que la rencontre prévue mardi soit repoussée à mercredi ou plus tard dans la saison.

« Je vais laisser la ligue gérer ça, a-t-il dit.

« On n’a pas fait de demande. On nous a présenté des options qu’on a examinées de près. Encore là, je vais laisser la ligue gérer ça. »

Et si c’était possible de déplacer le jour du premier match à Ottawa ?

« Ça dépendrait de la date à laquelle ce match serait reporté », a expliqué Bergevin.

Aucun moyen de s’en sortir, donc.

Gentleman Bob...

Bob Plager qui a péri dans un accident routier mercredi à Saint Louis était un chic bonhomme. Porte-étendard des Blues, il jouissait d’une notoriété équivalente à celle d’un membre des Cardinals de Saint Louis, ce qui n’est pas peu dire dans cette ville où le baseball est une religion.

Plager a servi les Blues durant 54 ans. D’abord comme défenseur, puis comme dépisteur au niveau professionnel, entraîneur-chef des Rivermen de Peoria, club-école des Blues qu’il a mené au championnat de la Ligue internationale, entraîneur-chef des Blues, vice-président au développement des joueurs et ambassadeur.

On se saluait toujours quand on se croisait à Montréal et à Saint Louis. On échangeait quelques mots.

L’homme avait toujours le sourire aux lèvres et une bonne histoire à raconter. Il y a deux ans, j’ai fait une chronique avec lui alors qu’on était à Boston pour la finale de la Coupe Stanley entre les Blues et les Bruins de Boston.

Les anciens Canadiens

L’homme vous parlait comme s’il vous connaissait depuis toujours et était bon raconteur. Il avait parlé notamment de la première saison des Blues dans la Ligue nationale, en 1967-1968, et de la grande influence que Dickie Moore exerçait dans le vestiaire.

La formation était remplie d’anciens joueurs des grandes années du Canadien. Jean-Guy Talbot était le boute-en-train de l’équipe. Jim Roberts et Noël Picard aimaient bien rigoler aussi. Mais quand c’était sérieux, Moore et Picard ne se gênaient pas pour remettre de l’ordre dans le vestiaire.

Scotty Bowman en était à sa première saison derrière le banc d’une formation de la LNH.

En 2017, une bannière frappée du numéro 5 en l’honneur de Plager a été hissée dans les hauteurs de l’amphithéâtre des Blues, à côté de celle arborant le numéro 8 porté par son frère Barclay. Ce dernier fut emporté par un cancer au cerveau en 1988.

Lorsque les Blues ont finalement remporté leur premier championnat il y a deux ans, Bob est allé déposer la coupe Stanley sur la tombe de Barclay. Les deux sont maintenant réunis pour l’éternité.