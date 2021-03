Le premier ministre François Legault vacciné au Stade olympique de Montréal

Le premier ministre François Legault a reçu sa première dose du vaccin contre la COVID-19, vendredi après-midi, au Stade olympique. Avant son arrivée, j’ai rencontré les membres du personnel des différentes étapes qui ont accueilli le premier ministre.

Photos Pascale Vallée

Le premier ministre François Legault, qu’on voit en compagnie du paramédic Yanic Bertrand, a reçu sa première dose du vaccin contre la COVID-19. Les gens ont bien rigolé lorsqu’il m’a demandé de m’assurer que ma prise de photo était bonne, tout en me saluant avec un « Elle est partie ».

Yanic Bertrand, le paramédic d’Ambulance Bouchard et Fils, située à Mont-Laurier, tient dans ses mains une dose du vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 qui a été administrée au premier ministre.

Sous les applaudissements des membres du personnel et des gens qui ont été vaccinés, le premier ministre Legault a reçu son certificat de vaccination des mains du paramédic Yanic Bertrand.

Sylvie Boutin, cheffe de site de la vaccination, m’a souligné que les préposés des Premiers soins psychologiques accomplissent en excellent travail auprès des gens qui vivent un stress à la suite de leur vaccination.

Les infirmières cliniciennes et enseignantes au Cégep du Vieux Montréal Martine Guay et Guylaine Ouimet ont accueilli le premier ministre à l’étape de l’évaluation.

Une fois qu’il fut arrivé à l’étape du rendez-vous, Badour Djalal et Julio Magaldi ont donné au premier ministre la date de son prochain rendez-vous qui aura lieu au mois de juillet.

Geneviève Bettez, cheffe de service des relations publiques et communications du CIUSSS de l’Est, est entourée de Vanessa Proulx-Laporte et Maëna Raguénes, conseillères en communication et étudiantes à l’UQAM.

Le Centre de vaccination au Stade olympique peut vacciner 3000 personnes par jour. Sur la photo, on voit Sylvain Lemieux, PDG CIUSSS Est et Jean-François Fortin-Verreault, PDGA CIUSSS Est.