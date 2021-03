L'érable, du verre à la table

Quel type de vin sert-on avec un repas de cabane à sucre ? Chaque année, la question revient.

Et chaque année, sans grande originalité, je réponds sensiblement la même chose : privilégiez des vins rouges souples et peu tanniques ou des vins blancs amples dotés d’une acidité modérée et pour un accord presque infaillible, misez sur un effervescent comme un cava ou un crémant brut. Ces derniers font preuve d’une grande polyvalence à table, notamment grâce à leur acidité prononcée, arrondie d’un léger reste de sucre.

Cela dit, soucieux de toujours mieux vous conseiller, mes collègues des Méchants Raisins et moi nous sommes récemment prêté à l’exercice, lors d’un enregistrement de notre balado – à écouter via la plateforme de QUB radio. L’expérience s’est avérée si intéressante que j’ai voulu la renouveler à la maison avec quelques-uns de mes classiques du temps des sucres et une trentaine de bouteilles d’horizons divers.

Parmi mes coups de cœur, il y avait deux vins d’érable : le Mousse des Bois du Domaine Acer, un effervescent sec d’une grande finesse élaboré dans le Témiscouata, et le Amphora Signature du Domaine des Coulées, un demi-sec élevé en amphore dans la région du Lac-Mégantic. À découvrir sans faute, en plus des cinq vins ci-dessous, disponibles en grandes quantités à travers la province. Santé !

Altolandon, Manchuela 2019, Milhistorias

Photo courtoisie

Espagne 14 %

1,5 g/L – Biologique | ★★★ | $1/2

Code SAQ : 13794111

Les vents soufflent fort sur les vignobles de Altolandon, situés à plus de 1000 m d’altitude, au nord de l’appellation Manchuela. Tout pour donner une garnacha fraîche et délicieuse. L’attaque en bouche est nerveuse, gorgée de fruit noir et de notes florales. Les tanins se resserrent en une finale veloutée, assez gourmande pour tenir tête aux épices d’un pâté à la viande ou d’un ragoût.

Jean-François Mérieau, Gamay Touraine 2018, Le Bois Jacou

Photo courtoisie

France 12 %

1,6 g/L | ★★1/2 | $$

Code SAQ : 12572858

J’ai goûté le Gamay 2018 de Jean-François Mérieau à quelques reprises dans la dernière année, sans avoir été vraiment conquise. Samedi dernier par contre, son acidité, sa vitalité et son attaque fruitée se mariaient à ravir aux plats copieux de jambon et de porc braisé. Un bon vin simple et souple, à servir autour de 14 °C.

Antech, Crémant de Limoux 2018, Expression

Photo courtoisie

France 12 %

9,1 g/L | ★★★ | $$

Code SAQ : 10666084

Même si j’ai un faible pour les vins effervescents un peu moins dosés (sucrés) depuis quelques années, je reconnais que la rondeur de cet assemblage de chardonnay, de chenin et de mauzac faisait merveille avec la sucrosité de plusieurs des plats. Et même avec les marinades ! La bouche est vive et dépourvue de toute lourdeur ; les bulles sont fines et élégantes. Une valeur sûre à moins de 20 $ et un délice avec les oreilles de crisse !

À l’état pur, Monastrell 2019

Photo courtoisie

Espagne 14,5 %

Biologique | ★★1/2 | $ 1/2

En vente : Rachelle-Béry et IGA

Les Québécois Nathalie Bonhomme, Maxime Balthazard et Michel Favuzzi se sont associés à la famille Juan Gil pour créer cette cuvée destinée aux épiceries. Un vin de belle qualité, composé à 100 % de monastrell (mourvèdre) biologique de la région de Jumilla et vinifié en cuves inox pour préserver un maximum de pureté aromatique. Le pari est réussi et ce vin bourré de fruit offre un plaisir sincère, à prix accessible.

Meinklang, Kontakt 2020

Photo courtoisie

Autriche 11,5 %

1,2 g/L – Biologique | ★★★ | $$

Code SAQ : 14509553

Pour mieux comprendre la popularité phénoménale des vins orange, mettez la main sur une bouteille de ce 2020 (!!!) de la région autrichienne du Burgenland. Un assemblage inusité de welschriesling (aucune parenté avec le riesling), de pinot gris et de traminer, dont les peaux ont macéré au contact du moût de 5 à 7 jours. Le vin est mis en bouteille sans filtration, d’où son apparence trouble. Sec, léger, tout à fait net et délicatement parfumé. Une curiosité à essayer !