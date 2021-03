Tournage de la deuxième saison: les nouveaux défis d’Escouade 99

Les mesures anti-COVID doivent être respectées à la lettre, le réalisateur n’est plus le même et l’une des vedettes de l’émission est enceinte. Malgré ces nouveaux défis, tous les artisans d’Escouade 99 ont repris le collier pour le tournage de la saison 2 dans la même bonne humeur que l’an dernier, à Québec.

• À lire aussi: Tournages à Québec: ça regarde bien pour 2021

Une visite du plateau de tournage, vendredi matin, a permis de constater que si le travail se fait sérieusement, personne ne se prend au sérieux à l’intérieur du poste de police qui a été aménagé dans un bâtiment de la rue Saint-Félix, à Saint-Augustin-de-Desmaures.

Le mot d’ordre demeure le même que lors du tournage de la saison 1 : tout mettre en œuvre pour faire rire les fans de l’adaptation québécoise de Brooklyn Nine-Nine, quitte à improviser quelques blagues en cours de route.

L’arrivée de Patrice Ouimet, qui a pris la place de Patrick Huard dans la chaise du réalisateur, n’a donc rien changé à la dynamique de ce plateau décontracté.

« Le terrain de jeu reste le même. Nous sommes très libres dans nos actions et dans nos textes. Patrice, comme Patrick auparavant, nous dit d’y aller. Ça se ressemble beaucoup », dit Mickaël Gouin, de retour dans le rôle du sergent-détective Max Lemieux.

Photo Didier Debusschere

S’adapter à une grossesse

Le tournage de la saison 2 a débuté le 8 mars et se terminera le 23 avril, juste à temps pour permettre à Léane Labrèche-Dor de mettre au monde son premier enfant.

La grossesse de l’interprète de Valérie Ruel, qui partage sa vie avec son partenaire de jeu Mickaël Gouin, a forcé les scénaristes à procéder à quelques modifications au récit. Au grand plaisir de la comédienne.

« Le volet grossesse du personnage, c’est mioum, dit la future maman. C’est un personnage qui est un peu étrange. Alors de pouvoir jouer avec certains codes, ça ajoute de la comédie. »

« C’est un plaisir comme réalisateur de tourner avec une femme enceinte qui a du caractère. Elle est magnifique. Elle se trouve belle, elle est puissante, elle a de la répartie. C’est un casting qui est rare », vante Patrice Ouimet.

Photo Didier Debusschere

Des liens avec les fans

La diffusion de la première saison d’Escouade 99 débutera le 6 avril, à TVA. Même si seuls les abonnés de Club illico ont pu voir les treize épisodes de la saison 1 pour le moment, des liens se sont déjà créés entre les vedettes de l’émission et les téléspectateurs, note Mickaël Gouin.

« Avec le confinement, nous sommes toujours masqués, alors je suis toujours étonné quand je rentre dans un commerce et qu’on me demande d’être pris en photo avec une famille qui a regardé la série. La réponse est belle et j’ai hâte de voir la deuxième vague quand ça va sortir à la télé. »