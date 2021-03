L’hypocrisie du Canada anglais

On ne peut pas défendre la liberté d’expression et la condamner dans les faits. En d’autres termes, comme ma consœur de La Presse Isabelle Hachey l’a déjà écrit, je condamne ceux qui souhaitent l’exclusion du professeur Attaran. Ce dernier dégoupille des mots qui sont des grenades pour attaquer le Québec et son gouvernement dirigé par François Legault, un soi-disant suprémaciste blanc, selon ce professeur canado-américain de descendance iranienne.

Ce professeur semble passer plus de temps sur Twitter que dans sa salle de cours, à l’instar de Trump qui préférait consacrer son temps à publier des tweets plutôt qu’à lire les dossiers de ses collaborateurs. Et à l’évidence, il semble n’avoir jamais lu l’histoire du Québec. Mais si l’on croit vraiment à la liberté d’expression, à la circulation des idées et des opinions, il n’est pas question de demander sa démission.

Cependant, l’université qui l’emploie peut le sanctionner. Mais, à cause de son recteur, Jacques Frémont, l’institution semble avoir deux politiques. Elle a blâmé et suspendu la professeure Verushka Lieutenant-Duval à propos du « mot en N » et a ainsi donné raison à l’étudiante qui l’avait dénoncée pour l’avoir microagressée en prononçant en sa présence ce maudit mot. Le professeur Attaran, lui, a été simplement tancé pour ses propos injurieux.

Deux poids

Souvenez-vous, durant la dernière campagne électorale, de la déclaration d’amour aux Québécois du chef du NPD, Jagmeet Singh ? C’est le même Singh qui avait dénoncé la chargée de cours, qui refuse maintenant de sermonner son député « racialisé », Matthew Green, encenseur d’Attaran.

Tout le monde est en faveur de la liberté d’expression, mais lorsqu’il s’agit de défendre des personnes qui réprouvent nos opinions et notre identité, c’est une autre paire de manches. Pour parler clairement, les vrais défenseurs purs et durs de la liberté d’expression sont moins nombreux qu’on ne le croit.

C’est pourquoi l’État de droit nous est absolument nécessaire. C’est pourquoi seule la démocratie, loin d’être parfaite, est encore le moins mauvais des systèmes politiques, pour citer Churchill.

Nouveau racisme

Dans cette période où les valeurs occidentales sont malmenées, où la tentation totalitaire habite tant de citoyens, où bouillonnent des courants idéologiques fondés sur l’exclusion, la censure et un nouveau racisme qui se prétend un antiracisme, en ces temps maudits de pandémie anti-intellectuelle, la vraie liberté d’expression a peine à s’imposer.

Dans ce contexte, il est dommage non seulement que l’Assemblée nationale du Québec ait décidé à l’unani-mité de dénoncer les propos indignes du professeur, mais aussi « que les institutions canadiennes refusent d’intervenir pour que cessent ces agressions envers la nation québécoise. »

Or, le Canada quasi tout entier refuse de reconnaître l’existence même du Québec comme nation. Dans la vision multiculturaliste « coast to coast », les Québécois sont déjà assimilés à une communauté culturelle parmi d’autres. Avec comme seule distinction distrayante, la langue française, de moins en moins valorisée, de plus en plus folklorisée et, l’a-t-on lu dans une publicité non gouvernementale, un gros désavantage pour les futurs immigrants.

Justin Trudeau, les yeux fixés sur la prochaine élection fédérale, demande que cesse « le Québec bashing ».

Le Canada va-t-il écouter son premier ministre ?