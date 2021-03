Longueuil: un homme de 41 ans recherché par la police

La police de Longueuil cherche à localiser un homme de 41 ans contre qui un mandat d’arrestation a été lancé pour divers bris de conditions.

Gabriel Faucher Robichaud mesure 1,83 m, pèse 93 kg et a les yeux et les cheveux bruns et la peau blanche.

Il pourrait se trouver dans les secteurs de Saint-Hubert, Montréal ou Saint-Élie-de-Caxton, en Mauricie.

«Si vous apercevez cet homme, veuillez composer le 911», recommande le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL).