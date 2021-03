Maxim et Livia Martin: une nouvelle aventure père-fille

Au fil du temps, la complicité de Maxim et Livia Martin s’est confirmée à tel point qu’ils ont décidé de nous concocter un nouveau projet qu’ils sont heureux de nous présenter: un balado intitulé «Max et Livia: le podcast» et qui déborde du cadre habituel. En effet, père et fille ont conçu un hybride entre le balado et le «talk-show», une idée qui laisse libre cours à leur créativité et qui leur sied à merveille...

Maxim et Livia, vous nous présentez un nouveau «podcast». D’où vous est venue cette idée?

LIVIA: Comme tout le monde le sait, ça fait longtemps que papa et moi travaillons ensemble. Nous avons du plaisir et ça fonctionne bien. Nous avons fait, entre autres, l’émission «Max et Livia». Lors de la dernière saison, nous avons animé un «talk-show» pendant deux semaines sur une scène extérieure. Ç’a été un réel plaisir! C’est là que j’ai eu la piqûre pour l’animation. C’est dans ce rôle que je me sens le plus à l’aise. Depuis ce temps, nous avons cherché à faire un projet d’animation ensemble. Nous avons donné des conférences sur la communication parents-enfants dans les écoles, mais nous avons été freinés par la COVID. Pendant la pandémie, nous avons animé deux «talk-shows» sur Zoom pour Juste pour rire. Papa et moi étions dans la même bulle, alors nous avons pu nous voir. Nous avons travaillé à différents concepts, puis le balado s’est concrétisé.

MAXIM: L’année dernière, Juste pour rire a tenu son premier festival virtuel en me confiant une soirée «Carte blanche». J’ai eu envie de faire quelque chose avec Livia sous forme de «talk-show». C’est à la suite de ça qu’est née l’idée de faire un balado. C’est un hybride entre le «podcast» et le «talk-show».

Quels thèmes abordez-vous?

L.: Lors du premier épisode, nous avons parlé de la COVID. C’était incontournable. Nous avons reçu un conspirationniste, car nous voulions montrer qu’il est possible d’avoir des conversations relaxes avec ceux qui ne pensent pas comme nous. Nous avons aussi reçu Catherine Raymond, une neuropsychologue qui nous parle de la détresse psychologique, et P-A Méthot, qui nous a raconté comment il vit cette période, etc.

M.: Nous voulions recevoir des invités de différents univers. Nous avons eu la chance de recevoir des gens intéressants. C’est Livia qui a fait toute la déco du studio. Elle est retournée à l’école en design d’intérieur.

L.: C’est une chose que j’avais toujours voulu faire, mais que j’avais mise de côté depuis un moment. Je trouvais que c’était le meilleur moment pour retourner aux études. J’en suis déjà à discuter de projets qui pourraient être mis en branle après mes études.