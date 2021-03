Ottawa ne finance pas un projet de transformation de bois pour éviter un affrontement avec Washington, selon le Bloc

Le Bloc québécois accuse Ottawa de ne pas soutenir des projets de transformation du bois par crainte de subir des représailles américaines.

C'est injustifié, selon le député du Bloc québécois dans Jonquière, Mario Simard. Des projets ont eu une réponse négative de Développement économique Canada (DEC), même si leurs produits ne sont pas vendus au sud de la frontière.

«On est refusé même si on ne fait pas affaire aux États-Unis, a indiqué le député bloquiste. À partir du moment où dans ton projet, tu as les mots bois d'œuvre, tu es barré du financement de Développement économique Canada. Étant donné l'ampleur du conflit commercial qui nous oppose aux États-Unis, on ne prend jamais le risque de financer un projet économique qui touche le bois d'œuvre.»

Un organisme d'économie sociale du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Équitem, a essuyé un refus pour obtenir un soutien de DEC Canada.

Depuis près de 40 ans, Équitem opère une usine-école à Roberval qui permet la réinsertion sociale d'anciens détenus et de travailleurs éloignés du marché du travail.

«Quand on aide ces gens-là, ils ont un but. Ils ont une fierté. Ça les aide à progresser», a expliqué le directeur général d'Équitem, André Simard, vendredi.

«Ils viennent chez nous pour apprendre le travail en secteur manufacturier. Toutes les règles au niveau de la santé, sécurité au travail», a poursuivi M. Simard en entrevue avec TVA Nouvelles.

À compter d'avril, l'OBNL construira un autre projet, cette fois derrière le magasin Gagnon Frères dans l’arrondissement de Jonquière, à Saguenay. L'usine accueillera une vingtaine de personnes pour transformer du bois.

«Ils apprennent un métier. Ils sortent de là avec un diplôme. Par la suite, ils intègrent le marché du travail. Leur vie change du tout au tout», a ajouté André Simard.

«Les produits qui vont sortir, ça va être des palettes, les composantes des palettes, les piquets d'arpentage, a-t-il ajouté. Tous nos produits sont vendus en majorité au Québec. Il y en a un peu en Ontario.»

Une demande d'aide a été adressée à Développement économique Canada pour ce projet de 3 millions $. «Ce que l'on avait demandé au niveau fédéral, c'est à Développement économique Canada de nous aider financièrement pour la construction de la nouvelle bâtisse ainsi que la conception de la ligne de production.»

La réponse est venue rapidement, trois semaines plus tard.

«C'était noir sur blanc dans un courriel que j'ai reçu qu'Affaires mondiales Canada avaient recommandé que DEC ne s'implique pas dans le projet, a précisé le directeur-général. Ils étaient vraiment sincères. Ils avaient le désir de nous aider. Par contre, dans ce type d'aide, ils se doivent de consulter Affaires mondiales Canada. Et Affaires mondiales Canada leur ont recommandé de ne pas investir, de ne pas s'impliquer dans notre projet, étant donné que c'est surveillé par le commerce américain. C'est en lien avec la saga du bois d'œuvre avec les Américains au cours des dernières années.»

Pour le député de Jonquière, c'est un exemple frappant. «C'est un caillou dans notre soulier qui est quand même assez important parce que ça empêche, assurément, certains projets d'avoir accès à un programme de soutien déterminant. Et on paye pour ça. Moi, je paie via mes impôts», a déclaré Mario Simard.

Dans le cas d'Équitem, ce refus n'a toutefois pas mis le projet en péril. Une fois l'usine-école construite, son rodage se fera en juillet.

«Il a fallu trouver d'autres prêteurs, d'autres partenariats et voir comment on pouvait monter le projet autrement», a spécifié André Simard, qui ne veut pas faire de politique avec ce dossier.