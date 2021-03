PGA: Mackenzie Hughes passe au prochain tour à Austin

Le Canadien Mackenzie Hughes a dû se contenter d’un verdict nul lors de sa ronde de vendredi au tournoi par trou Dell Technologies des Championnats du monde de golf, à Austin au Texas, mais a tout de même terminé au sommet de son groupe.

L’Ontarien a eu l’avance sur son adversaire du jour, l’Américain Talor Gooch, pendant les 17 premiers trous, mais des oiselets de ce dernier aux deux derniers fanions lui ont permis de revenir à la hauteur de la 48e tête de série du tournoi.

Dans le groupe 9, Hughes avait idéalement besoin d’une victoire, mais ce match nul, jumelé au résultat égal du duel entre Webb Simpson et Paul Casey, lui a permis de passer en ronde des 16.

Samedi, le tournoi passera aux rencontres à élimination directe et le seul Canadien encore en lice affrontera l’Espagnol Sergio Garcia (39e).

Peu de têtes de série ont atteint ce second tour, l’Espagnol Jon Rahm (3e) étant d’ailleurs le seul rescapé du top 20 mondial. Le tournoi permettra à des golfeurs moins connus de briller sous les feux de la rampe. C’est notamment le cas des surprenants Sud-Africains Erik van Rooyen (62e) et Dylan Frittelli (64e) et du vétéran anglais Ian Poulter (60e).

L’autre Canadien qui tentait sa chance dans ce tournoi, Corey Conners, a connu trois journées difficiles et a plié bagage après trois défaites.