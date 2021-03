Quelles saveurs de Pâques vous feront craquer?

Offert par

Ragaillardis par la célébration du printemps annonciateur d’abondance, les couleurs vives, les parfums sucrés et les généreux délices de Pâques éveillent nos sens! Véritable rendez-vous des produits et du savoir-faire des producteurs et artisans d’ici, c’est aux Galeries Gourmandes que s’assemblent les saveurs d’un brunch pas si traditionnel, d’un 5 à 7 riche en découvertes et d’une enivrante chasse aux cocos.

Se sentant investi d’une mission, celle de multiplier les victuailles sur la table de Pâques, les incontournables de la fête garnissent rapidement notre sac d’emplettes (ou pourquoi pas un panier de paille pour l’occasion), en visitant près d’une vingtaine de kiosques aux Galeries Gourmandes des Galeries de la Capitale.

On craque pour le crabe des neiges fraîchement pêché qui est sur le point d'arriver chez Némeau, juste à temps pour Pâques. Pour les produits d’érable de Ma Cabane en Gaspésie à ajouter dans tous les plats, ainsi que pour la tire d’érable prête à l’emploi (simplement la détendre dans l’eau bouillante avant de la verser sur la neige) promettant une collation qui s’étire.

Sans oublier les moulages d’animaux chocolatés de La Bûche Glacée qui feront fondre petits et grands, puis les tulipes de l’Île-du-Prince-Edouard qui colorent la boutique d’Élodie Fleuriste pour égayer notre table.

Brunch pas si traditionnel

Roi du boudin, Les Canardises, À Chacun son Pain

Tentés de réinventer le menu du brunch traditionnel, le pâté de Pâques du Roi du boudin (croûte dorée, farce de jambon et persil, œuf cuit dur au milieu) fera sensation aux côtés du gratin au boudin noir (pomme de terre, oignon, pomme, boudin et fromage Louis Cyr), d’un gros pavé de boudin déjeuner (fèves au lard, mélasse et bacon) et d’une rillette de jambon à la moutarde dénichés au même kiosque.

Jumelés au cassoulet de confit de canard et à la cretonnade pur canard (nature ou au piment d’Espelette) des Canardises, ainsi qu’à la saucisse Jambon et érable de Victorius Saucissier Comptoir... Quel festin ce sera!

Et puisqu’un brunch n’est jamais complet sans une provision de pains, la boulangerie À Chacun son Pain propose entre autres sa vedette du mois d’avril au fromage Fleurmier et noix de Grenoble, un pain au chocolat noir et argousier, puis un très mignon pain en forme de lapin qui bondira jusqu’au centre de ce banquet!

5 à 7 riche en découvertes

Laiterie Charlevoix, Némeau, Victorius

Le 5 à 7 de Pâques réserve aussi bien des découvertes, cette fois servies sur un plateau, où se côtoieront notamment la mousse de foie gras à l’érable des Canardises roulée dans des aiguillettes ou des languette de magret de canard. Des tranches de jambon sec et de saucissons des Cochons tout ronds de même que les pogos de saucisses Suisse ou Téquila coriandre et lime de Victorius Saucissier Comptoir.

Poussés par le vent du large, le tartare de saumon d’élevage frais du jour et l’alléchante variété d’huîtres, de produits de la mer fumés ou en friture de Némeau, trouveront leur place sur ce plateau exquis. Et pourquoi ne pas couronner cette dégustation sur une note fromagée, en compagnie du Hercule de la Laiterie Charlevoix et du Jersey Royal de la Fromagerie Missiska prêt à être tartiné. Voilà des promesses de saveurs dans chaque bouchée!

Chasse complètement sucrée!

Ricardo, Cookie Bluff, Beignes d’antan

Événement tant attendu des petits, la recherche des cocos cachés deviendra une véritable chasse aux trésors avec les ensembles «clés en main» de La Bûche Glacée, complice des parents dans la préparation de cette épopée. Tout y est!

Et parmi les gourmandises que l’on ne veut surtout pas dissimuler, mais plutôt partager, les beignes aux patates de Beignes d’antan et les décadents choux à la crème au sirop d’érable de Ma Cabane en Gaspésie sucreront les becs.

À la vue du gâteau glacé Mini eggs de La Bûche Glacée (mariage de crème glacée vanille, mini eggs, gâteau vanille et smarties), de la tarte cocotte au chocolat de Ricardo ou du Cookie pizza Cream egg de Coolkie Bluff (croûte en pâte à biscuit chocolat signature, mélange cream egg, œufs coupés en deux), observez bien, des yeux s’illumineront!

Touche finale

Cochons tout ronds, Kanel, Stéphane Audet

Lorsque toutes les saveurs de la Pâques seront réunies près de votre recette familiale traditionnelle rehaussée des épices Kanel, d’une bouteille de bulles et de divers aliments festifs dénichés à la SAQ et chez Adonis, les commerces voisins des Galeries Gourmandes, il ne restera plus qu’à savourer le moment. Joyeuses Pâques!