Sean Burke n’est pas là pour «réinventer la roue»

Fort de plusieurs années d’expérience, le nouveau responsable des gardiens du Canadien de Montréal, Sean Burke, veut aider Carey Price dans un élément précis et complexe : la constance.

L’homme de 54 ans a beaucoup répété ce mot vendredi, lors de sa première visioconférence avec les médias montréalais.

«Je pense que l’objectif de tous les joueurs de la Ligue nationale est d’être constants. Quand tu as joué aussi bien que Carey Price l’a fait, tu te bats toujours pour être à ce niveau sur une base constante. Ce n’est pas facile et il y a toujours de petits ajustements à faire», a affirmé celui qui a remplacé Stéphane Waite le 2 mars dernier.

«Je n’arrive pas ici pour réinventer la roue ou pour lui enseigner des choses qu’on ne lui a jamais enseignées. Je suis là pour travailler avec lui et trouver une certaine constance», a-t-il insisté.

Burke a aussi profité de l’occasion pour donner sa vision du rôle qu’il a à jouer dans les succès du CH.

«C’est une équipe dans l’équipe. C’est comme ça que j’aime voir les gardiens et l’entraîneur des gardiens, a indiqué celui qui a d'abord été embauché comme recruteur par le Tricolore en 2016. Nous essayons de trouver notre rythme en tant que petite équipe. Cela va permettre au reste du club d’être en confiance quand ton gardien est sur la patinoire.»

«Mon rôle n’est pas de replacer Carey sur les rails, il est plutôt de reconnaître quand il y a des situations où mon expérience pourra être utile et faire en sorte qu’à chaque soir – peu importe qui est devant le filet – nous ayons la meilleure performance possible.»

Pas déçu

Le nom de Burke circule depuis quelques années dans le circuit Bettman pour un poste de directeur général. Après avoir gardé les buts de plusieurs équipes de la LNH pendant près de deux décennies, le natif de Windsor a occupé plusieurs fonctions comme entraîneurs et au deuxième étage chez le Bleu-Blanc-Rouge et les Coyotes de l’Arizona.

Questionné à savoir si son retour comme coach l’importunait, Burke a balayé cette hypothèse du revers de la main.

«Je ne pense pas que j’ai un plan, mais j’aime vraiment travailler et j’aime le hockey, a-t-il dit. Je sais que cela peut paraitre simple, mais j’adore le hockey et y être impliqué. J’aime être un entraîneur, le travail de bureau et le recrutement. Personnellement, toutes ses expériences me permettent de me réaliser. Je ne pense pas qu’il y a un chemin à suivre, du moins pas pour moi.»

«L’objectif est d’aider l’organisation et nous verrons ensuite qu’elle sera mon prochain défi.»

