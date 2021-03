Son compte Instagram effacé sans préavis

Facebook a révélé cette semaine avoir désactivé plus de 1,3 milliard de faux profils sur sa plateforme. Ce grand ménage est toutefois loin de ne faire que des heureux.

• À lire aussi: Facebook met en avant ses efforts antidésinformation avant une audition parlementaire

Ici même au Québec, plusieurs utilisateurs honnêtes ont vu leur compte supprimé sans explications.

C’est notamment le cas de Danny Kronstrom.

Le compte Instagram de ce Québécois contenait une centaine de photos de voyage et était particulièrement populaire auprès des internautes.

«Je regardais mon compte Instagram et soudainement, il a été totalement désactivé. C’est un compte que j’avais depuis bien avant le rachat de la plateforme Instagram par Facebook. J’avais plus de 87 000 personnes qui me suivaient», a expliqué Danny Kronstrom en entrevue à l’émission «À vos affaires» sur LCN.

Il affirme avoir multiplié les courriels, lettres et coups de téléphone afin d’obtenir des explications, mais sans succès.

Or, en raison de sa popularité, le compte Instagram, s’il avait été monnayé, aurait pu rapporter à son propriétaire environ 400 $ par publication.

«Ce sont des années de travail que j’ai effectué en générant du contenu gratuitement pour Instagram.»

Quels recours pour les utilisateurs?

Or, la besogne de désactivation massive de comptes est bien souvent effectuée grâce à des algorithmes, ce qui rend presque impossible tout recours.

«Le robot détecte que ça ne fait pas: on enlève le compte. Ce sont des compagnies qui ont des milliards de clients, mais vous n’êtes pas réellement client parce que vous ne payez pas. C’est pour ça qu’il n’y a pas de service à la clientèle. Chaque fois qu’on éprouve un problème avec les réseaux sociaux, c’est le jeu de serpents et échelles, c’est la maison des fous», a précisé le chroniqueur techno François Charron.