Toujours prêts pour un bagel

Tartiné de fromage à la crème le matin, en sandwich BLT le midi et garni comme une pizza le soir... Votre estomac est toujours prêt pour un bagel !

Bien grillé

Photo courtoisie

Ce grille-pain à deux larges fentes de Hamilton Beach possède une fonction « bagel », qui grille d’un seul côté les deux parties de ce pain rond troué. Lorsque le résultat doré et croustillant est atteint, l’élévation permet une extraction facile du bagel prêt à tartiner !

bestbuy.ca > 34,99 $

La guillotine

Photo courtoisie

Bien en place à la verticale dans cette guillotine, un bagel (peu importe la saveur qui vous fait craquer) sera parfaitement tranché par la lame qui descendra sur lui. Voilà une technique simple et sécuritaire, qui peut aussi être utilisée pour couper des muffins anglais ou des pains que l’on souhaite garnir.

arescuisine.com > 34,99 $

Moules à bagel

Photo courtoisie

Façonnez et faites cuire vos bagels maison à l’aide de ces six moules en silicone Lékué pour atteindre la perfection ! Leur forme conique est pensée pour que les moules soient manipulés par la pointe afin d’éviter les brûlures. Elle contribue également à préserver la forme des bagels lors de la précuisson dans l’eau bouillante. La microperforation des moules facilite l’égouttement de l’eau et rend le résultat plus croustillant à la sortie du four.

walmart.ca > 36,97 $

Tartinade

Photo courtoisie

Fromage à la crème, beurre d’érable et confiture de petits fruits étendus sur un bagel encore chaud... Quel délicieux petit déjeuner ! Ces quatre couteaux à tartiner en bois d’érable ou de noyer signés Jonathan Dorthe, fabriqués à la main à Montréal, dans le plus grand respect de la nature et suivant les techniques les plus modernes, accompagneront ces alléchantes matinées.

simons.ca > 60 $

Tranché au couteau

Amateurs de sandwich BLT (bacon, laitue, tomate), ce couteau Zwilling® pro est votre meilleur allié, puisqu’il peut trancher tous les ingrédients de votre casse-croûte préféré, même le bagel. Sa lame dentelée durcie à froid, particulièrement résistante à la corrosion et souple, offre une coupe exceptionnelle pour tous les aliments composant un bon sandwich.

labaie.com > 149,99 $