Tournages à Québec: ça regarde bien pour 2021

La pandémie de COVID-19 n’a pas eu l’impact catastrophique appréhendé sur l’industrie des tournages à Québec, si bien que l’année 2021 augure bien, en dépit de l’absence de productions internationales.

« À ce jour, 24 dossiers ont été traités. L’année 2021 s’annonce bonne, particulièrement sur le plan des tournages publicitaires », indique un porte-parole de la Ville de Québec, David O’Brien.

Outre Escouade 99 qui est actuellement en tournage, l’équipe du film Arlette, réalisé par Mariloup Wolfe et mettant en vedette Maripier Morin, installe ses pénates dans la capitale, ces jours-ci.

Chez ComediHa!, qui produit Escouade 99 et qui a présenté son festival d’humour annuel au début de janvier, au Capitole, 2021 sera une année occupée à Québec. Dix tournages, principalement pour la télé, sont prévus au cours des prochains mois.

« Nous sommes heureux d’avoir trouvé une façon de bien nous organiser malgré la pandémie. Les galas du ComediHa! Fest-Québec en sont un excellent exemple.

Avec un bon système, plus de 200 artistes et artisans ont pu passer au Capitole en une dizaine de jours et il n’y a pas eu de cas de COVID », se réjouit Narimane Doumandji, vice-présidente au développement des affaires, chez ComediHa!

Pas si mal en 2020

Par ailleurs, avec 68 demandes de tournage, l’année 2020 n’a pas été une catastrophe malgré les longs mois de confinement et le fait que les équipes de production étrangères ont été presque complètement absentes.

« À titre comparatif, soumet David O’Brien, au cours d’une année 2019 qui avait été faste sur le plan des tournages à Québec, c’est environ 115 dossiers qui avaient été traités. »

Selon la Ville de Québec, une moyenne de 91 demandes de tournage a été enregistrée, de 2015 à 2018.