Trois fois championne du monde

Vous ne le saviez pas, je vous l’apprends. Nous sommes les champions du monde et, en plus, ça fait trois ans.

« Nous », c’est Anny Malo qui, en janvier dernier, a décroché le titre pour la troisième fois dans la très relevée compétition de course de traîneaux à chiens qui se tient annuellement au Wyoming, l’État le moins peuplé des États-Unis, mais qui réunit les conditions les plus difficiles pour ce genre d’épreuves. Haute altitude, escarpements, météo difficile et variée sont au menu d’une compétition éreintante qui dure huit jours à raison de 45 à 55 kilomètres quotidiennement.

Dans cet univers ,on connaît et reconnaît très bien Anny Malo de St-Zénon pour ses habiletés, sa complicité avec ses chiens, des Alaskan Huskies, et son désir de vaincre.

Biologiste, amante de la nature, Anny vit son rêve en famille avec son conjoint Marco Rivest et ses fils Elliot (17 ans) et Tristan (19 ans). Les quatre font de la course, mais la championne c’est maman, 50 ans, qui a déjà été ralentie par un cancer du sein, mais qui, après guérison, est revenue encore plus ardente au plaisir de la compétition. Et elle n’a pas l’intention de céder un seul petit pouce aux hommes et femmes qui viennent de partout au Canada, des États-Unis et même d’Europe pour lui voler son titre.

Photo courtoisie

Plus de 80 chiens

C’est plus qu’une passion dans laquelle Marco a entraîné sa femme et ses gars. La famille élève, développe, entraîne et adore ses chiens. Ils en ont 80, imaginez, et ils en accueillent une vingtaine de plus chaque année. Nourris à la meilleure moulée, la plus riche en gras et en protéine, au bœuf et suppléments, ces chiens deviennent membres de la famille et ils sont traités comme de véritables athlètes. Leur réponse et leur désir de concurrencer sont impressionnants.

Au moment où vous lisez ces lignes, la famille Malo-Rivest termine sa saison et s’apprête à quitter Fairbanks en Alaska vers St-Zénon, une petite balade de 6700 kilomètres en camion et traînant une remorque dont une partie est aménagée pour les humains et l’autre pour les 36 chiens invités aux compétitions 2021.

Nos champions reviennent d’un challenge de sprints sur courtes distances qui n’est habituellement pas leur point fort, mais ils ont tout de même terminé 1ers, 2es et encore 2es.

Photo courtoisie

Ils mettront environ huit jours sur la route pour rentrer à la maison parce que, tout au long du trajet, on arrêtera pour permettre aux compétiteurs à 4 pattes de prendre régulièrement un peu d’air, faire leurs besoins et manger une bouchée sans se faire brasser.

Ces chiens athlétiques peuvent valoir entre 1000 $ et 10 000 $ chacun, et plus l’épreuve est difficile, plus ils en redemandent. Entraînement plus léger en été, ils commencent à intensifier leur préparation en novembre, et quand arrive janvier, ils sont fin prêts.

Marc Rivest œuvre dans le domaine du terrassement et lorsque ses projets sont terminés à l’automne, il se consacre entièrement à la préparation des chiens .

ET LE FRIC

L’argent ? Il en faut et il y en a. L’équipe Malo-Rivest ne s’en cache pas. On cherche les compétitions les plus payantes afin de nourrir toutes ces bouches. La grande victoire au Wyoming, il y a deux mois, a rapporté 25 000 $ à Anny. Marc et leur fils Tristan ont aussi empoché des bourses moins importantes. Si on va chercher près de 80 000 $ annuellement en prix, on fait des bonnes affaires.

Les champions du monde devraient arriver à St-Zénon la semaine prochaine.