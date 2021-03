Un an d’état d’urgence à Montréal

En date du 26 mars, Montréal marquait une année complète d’état d’urgence, une première dans son histoire.

«Les conséquences de la crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés depuis plus d’un an se font toujours sentir et ne laissent personne indifférent. Plus que jamais, notre résilience collective est sollicitée», a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante, par communiqué.

L'état d'urgence local accorde des pouvoirs exceptionnels à la Ville, en lui permettant notamment de mobiliser les ressources matérielles et humaines requises dans la situation de crise actuelle. Ce statut permet également de mettre en place des initiatives d’aide aux différents segments de la population montréalaise.

«Bien qu’une année se soit écoulée, nous maintenons le cap et sommes toujours autant mobilisés dans la lutte contre la COVID-19. C’est d’ailleurs ce qui nous permet d’entrevoir positivement l’avenir qui se dessine pour Montréal», a ajouté Mme Plante.

L’administration de la Ville avait déclaré l’état d’urgence pour la première fois le 27 mars 2020. Depuis, celui-ci a été renouvelé, chaque fois pour une durée de cinq jours, à 77 reprises.