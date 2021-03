Une application pour suivre le dossier de son enfant testée à l’Hôpital de Montréal pour enfants

L’Hôpital de Montréal pour enfants va tester l’application Opal, qui permet aux parents de suivre le dossier médical de leur enfant, au sein de la division de néphrologie.

«Les enfants dont nous nous occupons doivent subir de nombreux tests de laboratoire; il est compréhensible que leurs parents veuillent connaître les résultats le plus rapidement possible. Avec Opal, les résultats des tests seront accessibles d'un simple clic, ce qui contribuera à réduire leur anxiété», a déclaré vendredi la Dre Bethany Foster, directrice médicale du service de néphrologie du Children.

«L'infirmière responsable de communiquer avec les familles et de répondre à leurs appels concernant les résultats de tests pourra désormais consacrer plus de temps aux soins des patients, et les parents pourront mieux préparer leurs questions pour les rendez-vous à venir», a-t-elle ajouté.

Le déploiement de l’application dans ce service est un projet pilote. Les parents de l’Hôpital de Montréal pour enfants pourront notamment: accéder au calendrier des rendez-vous, s'enregistrer pour leurs rendez-vous dès leur arrivée et être avertis lorsque c'est leur tour, accéder aux dossiers médicaux de leur enfant, recevoir le diagnostic ou encore lire les notes du médecin et les recommandations de traitement.

Les familles auront aussi accès à des documents éducatifs personnalisés qui les aideront à gérer l'état de santé de leur enfant.

Des informations médicales à portée de clic

L’application a été mise au point en 2019 par le Groupe d'informatique en santé Opal de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (CUSM). Son objectif est de connecter tous les patients québécois à leurs informations médicales, afin de rendre l'expérience des soins de santé moins pénible et d'impliquer directement les patients dans les initiatives de recherche.

«Les patients rapportent que l'application contribue à réduire leur anxiété et leur permet de mieux gérer leurs soins», peut-on lire dans un communiqué.

Opal a été maintes fois récompensée: prix Trottier-Webster pour l’Innovation de l’Institut de recherche du CUSM, prix de solution e-santé de l’année 2019 lors du gala Le Point TI santé et service sociaux à Drummondville, ou encore, le coup de cœur des ministres, lors du gala des Prix d’excellence du MSSS en 2019.