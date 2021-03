Une deuxième vie pour nos produits

Avant de les jeter à la poubelle, avez-vous pensé à les réutiliser ?

Une gousse d’ail défraîchie inutilisable pour la cuisine peut chasser les parasites d’une plante d’appartement. Il suffit de l’enfoncer pour quelques jours dans la terre de la plante affectée.

Photo Adobe Stock

Après avoir pressé un citron, conservez l’agrume évidé dans un sac plastifié au congélateur. Au besoin, retirez le citron du congélateur et utilisez-le immédiatement pour frotter la surface des planches à découper et des comptoirs qui seront nettoyés, désodorisés et désinfectés.

Photo Adobe Stock

Jetez le marc de café encore humide dans le renvoi d’eau de votre évier de cuisine et faites couler abondamment l’eau chaude. Il ne fait pas de miracle, mais il empêche quand même la formation de bouchons de gras et chasse les mauvaises odeurs. Refroidi, vous pouvez ajouter le marc de café au compost. Il y attire les vers de terreau et apporte du phosphate, excellent pour la terre du jardin.

L’eau de cuisson des pâtes alimentaires peut servir à empeser des napperons de dentelles. Vous n’avez qu’à les y plonger quelques minutes après avoir retiré les pâtes. Pour le séchage, prenez soin de bien étendre la dentelle sur une serviette éponge afin qu’elle retrouve la forme désirée.

Les cernes blanchâtres causés par le calcaire dans les vases et les verres en cristal s’atténueront en les remplissant d’eau chaude. Ajoutez une bonne poignée d’écorce de pamplemousse coupée en petits morceaux. Laissez agir une journée avant de laver l’objet à l’eau chaude savonneuse.

Les dépôts calcaires disparaîtront des casseroles si vous faites bouillir, pendant une heure, de l’eau dans laquelle vous aurez ajouté des pelures de pommes de terre. Rincez à l’eau froide.