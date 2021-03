Violence conjugale: un budget insuffisant pour aider les femmes, selon la mairesse Plante

De passage au refuge pour femmes Chez Doris, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a déploré vendredi le manque de fonds octroyé aux ressources venant en aide aux femmes victimes de violence conjugale.

«On est tous d’accord pour dire que ce n’est pas suffisant. J’apprécie le geste, mais quand on écoute les organismes, comme Chez Doris où nous sommes, on se rend bien compte que les besoins sont majeurs», a souligné Mme Plante.

Elle est également revenue sur la vague de féminicides qui frappe le Québec, alors que sept femmes ont été tuées en autant de semaines dans la province.

«Quand on dit que les crises affectent les personnes les plus vulnérables en premier, c’est réel. La violence a été exacerbée; il y a beaucoup de femmes qui ont dû rester dans des foyers violents, qui n’ont pas vraiment d’autres options», a-t-elle ajouté.

Pour rappel, le budget du Québec, présenté jeudi, allouait la somme de 22,5 millions $ sur cinq ans au rehaussement des services pour les femmes victimes de violence conjugale.

Une somme additionnelle de 10,5 millions $ permettra de prolonger l’action visant à prévenir et à contrer les violences sexuelles et servira à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes.

Si vous êtes victime de violence conjugale, contactez SOS Violence conjugale au 1 800 363-9010 / consultez le https://sosviolenceconjugale.ca/fr

