SIMARD, Hélène



De Boucherville, le 20 mars 2021 à l'âge de 79 ans, est décédée madame Hélène Simard, épouse de monsieur Réjean Dalpé.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Stéphane (Isabelle Lirette), Jean-François (Joëlle Côté), ses petites-filles Romane et Florence, son frère feu Louis (Johanne Savaria), son beau-frère Fernand (Jeannine Riendeau), sa belle-soeur Francine, ses neveux et nièces, sa grande amie Michelle Perrier, son filleul Claude et sa filleule Stéphanie ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 11 avril de 13 h à 16 h au :À L'EST DE MONTARVILLESORTIE 19 DE LA ROUTE 132 ESTBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036Téléc. : (450) 655-0941Une liturgie de la Parole, en présence des cendres aura lieu le même jour à 16 h en la chapelle du Complexe funéraire Pierre Tétreault.L'accueil se fait dans le respect des règles de la distanciation en raison de la COVID-19, 25 personnes maximum, le port du masque est obligatoire.La famille remercie le personnel du Foyer Lajemmerais pour les bons soins prodigués à Hélène.