MC DUFF, Richard



À Montréal, le jeudi 25 mars 2021 est décédé, à l'âge de 78 ans, Richard Mc Duff, conjoint de Denise Houde et époux de feu Micheline Laflamme.Il laisse dans le deuil son fils Daniel (Julie Lavoie), sa fille Sylvie (Daniel Tremblay), ses petites-filles Roxanne Mc Duff (Guillaume Pilon) et Marie-Ève Tremblay (Philippe Desrosiers), ses arrière-petits-enfants Éliott Pilon Mc Duff et Alice Desrosiers, son frère Yves (Francine Racette), ses belles-soeurs Micheline Houde (Carlos Pineda), Claire Bonin (feu Gilles), Andrée Vigeant (feu Fernand), Francine Laflamme (Alfred Leblanc), de même que plusieurs parents et amis.Considérant les circonstances actuelles en lien avec la Santé publique, les funérailles seront célébrées en privé.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer de Montréal seraient appréciés.Vous êtes invités à transmettre un message de sympathie à la famille via l'avis de décès sur le site web de