TANGUAY HALSTEAD, Pierrette



À la Maison Victor-Gadbois, le 23 mars 2021, est décédée Madame Pierrette Tanguay, à l'âge de 88 ans. Elle était l'épouse de feu Robert J. Halstead.La défunte laisse dans le deuil ses enfants: Carol (Mario Dufresne), Sandra (François Pion) et Nancy (Sylvain Godbout), ses petits-enfants: Kevin, Sébastien, Alexandre, Stacy et Cindy ainsi que ses quatre arrière-petits-enfants: Eli, Marianne, Nicolas et Benjamin. Elle laisse également dans le deuil une soeur: Monique (feu Oliva Daigneault), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, autres parents et amis.Madame Pierrette Tanguay Halstead sera exposée le mercredi 31 mars 2021 à midi, auTél: 450-774-6417 / Fax: 450-773-7778www.ubaldlalime.comLes funérailles seront célébrées le même jour à 14 h en l'église Notre-Dame-du-Très-Saint-Sacrement, suivies de la crémation au Crématoire Lalime. Compte tenu des directives du Ministère de la Santé, les règles de rassemblements seront en vigueur. Le port du couvre-visage est obligatoire pour le salon et l'église.Des dons à la Maison Victor-Gadbois ou à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.