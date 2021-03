POLISENO, Charles-Edouard



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Monsieur Charles-Edouard Poliseno, époux de feu Fernande Pilette, à l'hôpital Cité de la Santé de Laval le 17 mars 2021 à l'âge de 90 ans et 11 mois.Il laisse dans le deuil ses enfants, Suzanne (Valérie), Anne (Gino), François (Hélène) et Alain (Gisèle), sa compagne, Mireille, ses petits-enfants: Mario, Benoît, Stéphanie, Marc, Sébastien, Alexandra et Jessica, ses arrière-petits enfants: Xavier, Alexia, Noah, Felizia, Mikayla, Léana et Mayson, ainsi que de nombreux parents et amis.En raison des circonstances exceptionnelles de la pandémie, un rassemblement à sa mémoire et l'inhumation de ses cendres auront lieu à une date ultérieure, dans l'intimité familiale.