GAY, Christian



Nous annonçons avec infiniment de peine le décès de Christian Gay, né le 12 août 1919 à Jacmelé. Son décès est survenu le 19 février dernier à 18 heures à l'hôpital Charles-Lemoyne d'une maladie courageusement supportée.Il laisse dans le deuil sa femme Mme Christian Gay, née Lisincia Fanfan, ses enfants Wilner Gay et sa femme, Nicole Gay, Guilbert Gay et sa femme Nadia, Dominguel Gay et sa femme Marie Roselle, Borgella Gay et sa femme Dominique, Jeanton Gay et sa femme ainsi que Christian Jr. Gay; ses vingt-et-un petits-enfants, ses dix-sept arrière-petits-enfants, ses deux arrière-arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses neveux et nièces, les familles Gay, Benjamin, Charles, Jean, Mervil, amis, alliés ainsi que toute la communauté Haïtienne éprouvés par ce deuil.Les funérailles de monsieur Christian Gay auront lieu le samedi 27 mars à 10h, au salon funéraire sur invitation, en raison du contexte actuel de pandémie:505 BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5L'inhumation se fera au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges au mausolée Eulalie-Durocher, situé au 4601 ch. Côte-des-Neiges à Montréal.