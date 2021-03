PETERS, Henry



À la Résidence Riviera de Laval, le 17 mars 2021, est décédé à l'âge de 89 ans, Henry Peters, époux de feu Claudette Laverdure.Il laisse dans le deuil ses deux filles Josée et Martine, sa petite-fille Cassandra, ses frères Robert, André, Jacques (Monique) et Jean, ses soeurs Cécile et feu Liliane, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Riviera, particulièrement les infirmières et proposées du 5e étage, pour leur dévouement et leur bienveillance.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.La famille se recueillera en privé le lundi 29 mars de 15h à 17h au Complexe Urgel Bourgie situé au 6700, rue Beaubien est à Montréal,suivi d'une cérémonie à la chapelle du complexe à 17h.En raison des circonstances actuelles, un maximum de 25 personnes est autorisé au complexe funéraire, et ce, sans rotation. La célébration en sa mémoire se tiendra donc en toute intimité et sur invitation seulement.Pour ceux qui le souhaitent, une webdiffusion en direct du service funéraire sera disponible le lundi 29 mars à 17h. Vous êtes invité à y assister en cliquant sur le bouton "Captation des Rituels".L'inhumation aura lieu au cimetière Notre-Dame-des-Neiges à une date ultérieure.