NORMAND, Huguette



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès prématuré de notre mère, Madame Huguette Normand, épouse de feu Jean-Pierre Daoust. Dans la nuit du 20 mars 2021, elle est décédée à l'Hôpital de Saint-Jérôme. Elle laisse dans le deuil ses enfants Guylaine (Roland), Stéphane (Martine) et Patrice ainsi que Rollande Bigras, ses petits-enfants Dany (Nina), Billy (Sabrina), Shany (Laurent), Florence et Yannick (Julie), ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura pas de rassemblement funéraire.