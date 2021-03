LECLERC, Francine



À Hudson, le 30 janvier 2021, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Francine Leclerc, de Châteauguay.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs Normand, Monique, Lise, Léon, Michel, Guy et Lucie, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.Vu les circonstances actuelles et les dernières volontés de Francine, aucune cérémonie ni rassemblement n'auront lieu.www.alexandrenicole.comEn guise de témoignage, un don à la Fondation du CHUM serait apprécié.