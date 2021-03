MESSIER, France



À son domicile, le 23 mars 2021, est décédée à l'âge de 61 ans, madame France Messier, fille de Joseph Messier et de Simonne Lacroix et épouse de Réal Boissy, demeurant à Acton Vale.Outre ses parents et son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Eve (Alexandre), Stéphanie (Sébastien), Audrey (Valérie), Marc-Antoine (Yaël), Coralie (Mathieu), Marie-Pier (Abdel) et Mylène, ses petits-enfants: Jérémy, Félix, Antoine, Emile, Liam, Elliot, Alexis et Adam. Elle laisse également sa belle-soeur Ginette ainsi que plusieurs parents et amis.Madame France Messier a été incinérée au Crématoire Lalime.Considérant les circonstances de pandémie de Covid-19 (coronavirus), nous vous demandons de privilégier les mots de sympathie par le biais de notre site web.Dû aux circonstances actuelles, les détails d'une cérémonie seront divulgués à une date ultérieure.Direction funéraire:ACTON VALE, J0H 1A0Tél.: 450 546-5556www.ubaldlalime.com