À l’eau sur Saint-Paul!

Photo Chantal Poirier

1. En naviguant dans les rues

Photo courtoisie Collection Pointe-à-Callière, Snow and Flood after Great Storms of 1869, Alexander Henderson, 1869.

Sur un radeau improvisé, ces jeunes garçons arrêtent quelques instants leurs manœuvres, le temps que le photographe Alexander Henderson immortalise la scène. Ce dernier documente les inondations de 1869, dont celle-ci sur la rue Saint-Paul, à l’est de l’intersection McGill, survenue le 22 avril. « Dans la journée de jeudi, l’inondation avait atteint son plus haut niveau. Il fallait voir alors la partie ouest de la ville complètement submergée : on y naviguait en chaloupe comme au beau milieu du fleuve en été » relate le journaliste de L’Ordre. Mais dans la nuit de jeudi à vendredi, l’embâcle de glace entre le Pied du courant et Longue-Pointe cède sous la pression du courant, drainant les eaux hors de la ville et abaissant le niveau du fleuve de sept pieds (2,13 m). Cela survient un mois après une première inondation causée par une tempête de neige, qui, aussitôt tombée, avait fondu à grande vitesse avec un redoux soudain. En 1869, les citadins ont eu les pieds dans l’eau !

2. À l’hôtel Albion

Photo courtoisie Collection Pointe-à-Callière, Snow and Flood after Great Storms of 1869, Alexander Henderson, 1869.

Derrière la charrette du porteur d’eau, deux hommes se tiennent dans le portique de l’hôtel Albion, observant l’inondation. Depuis une quinzaine d’années, l’hôtel accueille les voyageurs de passage, notamment des marchands ayant à faire sur la rue McGill. Les policiers y trouvent régulièrement quelques présumés voleurs qui, en fuite, s’étaient réfugiés à cet établissement bon marché. Sous la direction de L. W. Decker en 1869, l’Albion connaît des rénovations importantes destinées à en faire un lieu d’hébergement de première classe tout en restant à un prix compétitif. Comme les voyageurs arrivent souvent tard, Decker signe en 1869 une pétition pour rallonger les heures d’ouverture. À l’époque, les hôteliers et les taverniers montréalais sont contraints par la loi à fermer à la tombée du jour (21 h l’hiver et 22 h l’été), ce qui n’est guère pratique. Pouvant accueillir jusqu’à cinq cents personnes, l’Albion est en 1876 l’un des dix grands hôtels montréalais. Il est démoli en 1912 pour laisser place à un immeuble de bureaux, lui-même aujourd’hui disparu.

3.Les bottes suspendues

Photo courtoisie Collection Pointe-à-Callière, Snow and Flood after Great Storms of 1869, Alexander Henderson, 1869.

Occasionnant des pertes estimées à 30 000 $, la montée des eaux du 22 avril a donné bien des maux de tête aux commerçants de la rue Saint-Paul, qui entreposent leurs marchandises dans les voûtes de leur magasin. Au-dessus des jeunes naufragés, quelques enseignes sont lisibles : celles du blanchisseur E. R. Flanders et du marchand de cuir R. Conrich & Son. En arrière-scène, de grandes bottes à talon attirent l’attention. À l’ère de la Révolution industrielle, les milliers de chaussures sont alors fabriquées et vendues à Montréal chaque semaine. Près de 25 000 personnes dépendent de cette industrie vers 1870. La montée phénoménale de ce secteur depuis 1850 est directement liée à la mécanisation et à la division plus efficace des tâches. Fondée en 1867 sur ce tronçon de la rue Saint-Paul, la compagnie James McCready & Co est emblématique de la croissance fulgurante de cette industrie. En 1911, sa fusion avec sa rivale Ames Holden Ltd. en fait le plus important manufacturier de chaussures au Canada.