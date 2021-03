DZUROVKA, Stephen



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de M. Stephen (Steve) Dzurovka, survenu paisiblement, entouré de ses filles, le 21 mars 2021, à l'âge de 80 ans.Époux bien-aimé de feu Nicole Dzurovka (née Bergeron) et père dévoué de Christine (Harold) et Nathalie (Louis); cher frère de Helen et Andrew, et de feu Anne et Mary; fier grand-père de Megan, Matthew, Mikayla et Sydney, il manquera également beaucoup à de nombreux membres de la famille et amis.En raison de la restriction actuelle de la pandémie, une cérémonie privée aura lieu.