VALENTINE, Celyne

(née St-Pierre)



Le 22 mars, 2021 est décédée Mme Celyne Valentine épouse de M. Jacques Valentine.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, Louane (Paul) et Joel, ses petits-enfants Judith, Kimberly et Jacques, ses arrière- petits-enfants Myann et Loucas ainsi que de nombreux parents et amis.En raison de la pandémie, une cérémonie privée aura lieu en présence uniquement des proches ayant été rejoint à ce sujet.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne des maladies pulmonaire.Arrangements funéraires confiés à:514-695-7979 / voluntas.ca