SINÉ, Simon



De Mascouche, le 6 mars 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Simon Siné, époux de Mme Jacqueline Marquié.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Richard (Annie St-Pierre), ses petits-enfants Claudelle et Frédérique, son frère Raoul et sa soeur Maryse, ses neveux, nièces ainsi qu'autre parents et amis.La famille recevra les condoléances (sur invitation) le samedi 3 avril de 13:30 à 17:00 au :850 MONTÉE MASSON, MASCOUCHEwww.lessalonsfunerairesguay.comUn hommage lui sera rendu ce même jour à 16:00 au salon.