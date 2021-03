BOYER LEMIEUX, Lise



1941 - 2021

À l'aube, le 19 mars 2021, à l'âge de 79 ans, Lise Boyer s'est endormie pour toujours, entourée des siens dans leur maison de St-Rémi.

Outre son époux Louis Lemieux depuis 59 ans, elle laisse dans le deuil son fils Christian (Bruno), sa fille Nancy (Roberpierre) et son petit-fils Alexandre Lemieux-Giguère dont elle est si fière.

Son départ attriste sa famille, les Boyer: Huguette, Fleurette, feu Laurier, Henriette, feu Mireille, feu Gloria, Ginette et feu Réjean ainsi que leurs conjoints et conjointes et de nombreux neveux et nièces.

Puis la famille des Lemieux: feu Lucien, feu Lucette, Raymond, feu Gilles, Solange, Micheline, Robert, Marcel et Mercedes ainsi que leurs conjoints et conjointes et de nombreux neveux et nièces.

Merci à ses amies de toujours, Suzanne Duranceau et Micheline Varin.

Merci aux Services de soins palliatifs du Centre hospitalier Anna-Laberge et de soins à domicile du CLSC de St-Rémi, tout spécialement à Cynthia Mercier-Hamel et à Jasmin Bombardier.

Merci de faire un don à la Société canadienne du cancer OU à l'Association des bénévoles du CHSLD Vigi l'Orchidée blanche 2577 René-Laennec, Laval H7K 3V4 (450-629-1200) où son fils Christian a oeuvré longtemps avec tout son coeur et sa passion.

Des formulaires pour les dons seront disponibles lors d'une cérémonie INTIME qui se tiendra au cimetière de St-Rémi au début de l'été pour célébrer la vie de Lise ainsi que celle de sa soeur Mireille.

