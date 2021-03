PLOUFFE, Marie-France



À son domicile, paisiblement et entourée des siens, le 19 mars 2021, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Marie-France Plouffe.Elle laisse dans le deuil ses frères: Michel (Rita) et Alain (Yolande); ses nièces et neveux: Nathalie, Eric, Steffan, Sophie, Thierry, Marisol, Nicolas, autres parents et amis.En guise de sympathie, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés de la famille.