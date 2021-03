MILLER, Gilles "Jo"



À l'hôpital de Mont-Laurier, le lundi 22 mars 2021, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Gilles "Jo" Miller, natif de Sainte-Anne-du-Lac.Il laisse dans le deuil ses enfants, Gilles Jr. et Nathalie (Jacques "Tico"), ses petits-enfants, Marie-Pier (Alexandre), Laurence, Nancy et Patrice, ses arrière-petits-fils, Henri et Léon, son frère et sa soeur, Lévis (Odette) et Julienne, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.En ces temps peu propices aux rencontres, nous préférons unir nos pensées pour lui rendre hommage.www.salonsfunerairesguay.com