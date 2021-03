VINCENT, Pierre



À Trois-Rivières, le 18 mars 2021, est décédé M. Pierre Vincent, à l'âge de 69 ans. Il était le fils de feu Jean-Eudes Vincent et de Mme Marcelle Langlais, demeurant à Trois-Rivières.Étant donné les circonstances actuelles, la famille se recueillera en privé et sur invitation à la:RICHARD & PHILIBERT1350 RUE STE-MARGUERITETROIS-RIVIÈRESLe samedi 3 avril 2021 à partir de midi, une liturgie de la Parole aura lieu le jour même à 14h, en la chapelle de la maison funéraire.Les personnes désirant assister à la cérémonie via internet pourront demander le lien en s'adressant à la maison funéraire.Il laisse dans le deuil sa mère Marcelle Langlais, ses enfants : Jean-François, Pierre Jr. et Jean- Philippe; la mère de ses enfants : Ghislaine Côté; ses frères : Gilles, Paul et Mario; ses neveux, nièces, cousins, cousines; ses précieux amis; ainsi que ses deux fidèles compagnons: Charlie et Tyson.La famille désire témoigner sa reconnaissance à Nadia, Kelly, Julie et toute l'équipe du Soutien à domicile ainsi qu'à Mme Ginette Tieleman pour leur présence, leur soutien et les bons soins apportés à notre père.Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à Diabète Québec et la Fondation des maladies du coeur.Courriel: condoleances@richardphilibert.caSite: www.richardphilibert.ca