Les condamnations des professionnels de la santé

Si les accusations criminelles contre un professionnel de la santé sont très rares, au Canada comme ailleurs dans le monde, les condamnations le sont encore plus.

Vendredi, la Police provinciale de l’Ontario (PPO) a accusé le Dr Brian Nadler, un homme de 35 ans de Dollard-des-Ormeaux, dans l’ouest de l’île de Montréal, de meurtre prémédité. Le service de police a été appelé à l’hôpital de Hawkesbury, jeudi soir, pour une mort suspecte. La PPO a indiqué, vendredi, qu’elle enquêtait également sur d’autres morts suspectes.

Lorsqu’on parle de médecins accusés de meurtres, on pense inévitablement au Dr Conrad Murray, condamné pour avoir tué Michael Jackson en 2009.

Au terme d’un procès qui avait duré six semaines, le médecin du roi de la pop avait été déclaré coupable, le 7 novembre 2011, de l’homicide involontaire de Michael Jackson à la suite d’une surdose de propofol. Condamné à quatre ans d’emprisonnement, Dr Conrad Murray a été libéré en 2013 en raison de la surpopulation carcérale.

Au Canada, on se souvient de cette ancienne infirmière, Elizabeth Tracey Mae Wettlaufer, reconnue coupable en 2017 du meurtre prémédité de huit personnes âgées hébergées dans des centres de soins du sud-ouest de l’Ontario, et de tentative de meurtre, entre 2007 et 2016. Les victimes, des hommes et des femmes, étaient âgées de 75 à 96 ans. L’ex-infirmière en avait la garde pendant la nuit.

En mai 2019 en France, un anesthésiste est suspecté d’avoir empoisonné 24 patients, dont neuf sont décédés. Ces empoisonnements auraient eu lieu entre 2008 et 2016 dans la clinique Saint-Vincent à Besançon. Le Dr Frédéric Péchier est soupçonné d'avoir pollué les poches de perfusion de ces patients, âgés de 4 à 80 ans, pour provoquer des arrêts cardiaques puis démontrer ses talents de réanimateur devant ses collègues avec lesquels il était en conflit. Après sa mise en examen, l'anesthésiste a été maintenu en liberté sous contrôle judiciaire.