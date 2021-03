ALLARD, Guy



C'est le coeur serré que nous annonçons le décès de Guy Allard, âgé de 60 ans, le 20 mars 2021, à la Maison de soins palliatifs de la Rivière-du-Nord de St-Jérôme.Il laisse dans le deuil sa conjointe, Sylvie Beauchamp; sa mère, Louise Allard; sa soeur, Sylvie; son frère, Jean; ses enfants Krystel (Gabriel) et Kevin (Catherine); ses petits-enfants, Romy, Elliot, Élisabeth et Laurent; ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, une cérémonie aura lieu à une date ultérieure. Sa page Facebook restera ouverte pour plus de détails à venir.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs de la Rivière-du-Nord ou à la fondation Pallia-Vie (www.pallia-vie.ca).