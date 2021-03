Des chaussures Nike fabriquées avec du sang

Le chanteur américain, Lil Nas X, connu pour sa chanson Old Town Road, sort un nouveau modèle de chaussure grâce à un partenariat avec le géant Nike selon le média Saint.

Ce qui a de particulier dans ce modèle nommée « Satan » qui fait référence à sa dernière chanson Montero, (Call me by your name), c’est qu’il y a une goutte de sang provenant d'un humain dans la chaussure.

MSCHF x Lil Nas X "Satan Shoes" 🏹



👟Nike Air Max '97

🩸Contains 60cc ink and 1 drop of human blood

🗡️666 Pairs, individually numbered

💰$1,018

🗓️March 29th, 2021 pic.twitter.com/XUMA9TKGSX — SAINT (@saint) March 26, 2021

Sous le soulier, il y a un compartiment ou un liquide rouge s’y retrouve. Le fabricant mentionne que c’est principalement du colorant jumelé avec une goutte de sang.

En plus, pour continuer sur la thématique de l’enfer, il y a aura seulement 666 paires de souliers à vendre au prix de 1018$ américain.

Les souliers seront mis en vente le lundi 29 mars.