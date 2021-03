Desjardins prêt à affronter une troisième vague

Le Mouvement Desjardins se dit prêt à affronter une troisième vague de COVID-19 si elle vient à frapper la province. L’institution financière de Lévis souhaite également prendre part à la campagne de vaccination.

Vendredi et samedi, Desjardins a tenu son assemblée générale annuelle de façon virtuelle. Il a notamment été question durant cet événement des efforts de la coopérative pour appuyer la relance économique, des changements climatiques et de l’importante de l’économie circulaire.

Selon le grand patron du Mouvement, Guy Cormier, la majorité des entreprises et des citoyens ayant eu recours aux mesures d’allègement ces derniers mois sont aujourd’hui «retombés sur leurs pattes».

Depuis le printemps 2020, Desjardins a autorisé plus de 340 000 reports de paiements pour des hypothèques, des prêts ou des cartes de crédit. Environ 95% des dossiers traités sont aujourd’hui de retour à la normale.

M. Cormier s’inquiète toutefois de voir que certains secteurs souffrent encore de la pandémie, comme l’industrie touristique, l’aéronautique, la restauration et l’hébergement. Il concède que certaines entreprises devront peut-être être soutenues davantage pour remonter la pente.

Expérience de la dernière année

Quant à une possible troisième vague qui pourrait frapper le Québec, le président et chef de la direction estime que l’expérience acquise au cours de la dernière année et les mesures d’aide financière toujours en place devraient permettre aux entreprises de traverser cette autre tempête.

M. Cormier espère toutefois que la vaccination de masse enrayera ce scénario. Desjardins a notamment des discussions avec le gouvernement pour faire partie des entreprises qui participeront à l’effort de vaccination.

«Nous sommes prêts [pour aider nos membres]», assure M. Cormier. «En termes de capacité financière, si nos entrepreneurs ont des difficultés, on va encore être capables de les aider. [...] J’espère de tout cœur, comme tout le monde, qu’il n’y aura pas de troisième vague et que la vaccination va pouvoir être plus rapide que la multiplication des variants», poursuit-il.

«Prudent» et «rassurant»

Questionné sur le budget Girard dévoilé jeudi, le président du Mouvement a qualité cet ouvrage de «prudent» et de «rassurant» dans les circonstances. Il a salué les investissements en santé, en éducation et dans les infrastructures.

«Il y a encore beaucoup d’incertitudes. Les frontières sont fermées. On parle d’une troisième vague. On parle de variants. On voit encore des secteurs d’activité en difficulté. Je vois beaucoup ce budget comme un budget de transition. On va voir beaucoup plus clair à la fin 2021 ou au début 2022», avance-t-il.

Environ 40 000 employés de la coopérative sont actuellement en télétravail.

Pour l’exercice financier 2020, Desjardins a enregistré des excédents avant ristournes aux membres de 2,42 G$, une baisse de 179 M$.

L’institution financière prévoit de retourner 445 M$ à ses membres et dans la collectivité, dont une ristourne de 330 M$.