BLAIS, Réal



Paisiblement, à Montréal, le 5 mars 2021, dans sa 86e année, est décédé monsieur Réal Blais, né à Shawinigan, époux de feu Estelle Roberge et fils de feu Albert Blais et de feu Thérèse Laurendeau.Il laisse dans le deuil ses enfants Geneviève, Dominique et Robert (Christine Fillion) ainsi que ses petits-enfants Philippe et Pierre-Olivier.Il était le frère de : feu Roger (Huguette Lapointe), feu Marcel (Sylvaine Pellerin), feu Lucille (feu André Grenier), feu Fernande, Marielle (feu Richard Lemay), feu René (Suzanne Cossette), feu Jean-Denis (feu Noëlla Thellend), Gérard (Madeleine Lupien), Jean-Paul (Francine Dupont) et Claude (Odile Landry). Il laisse également dans le deuil sa compagne Solange Bélisle, plusieurs neveux et nièces ainsi que plusieurs cousin(e)s et ami(e)s.La famille désire remercier le personnel de la Résidence Les Deux Aires et ceux de la Clinique de protection rénale de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et de la Clinique de dialyse allégée Bois- de-Boulogne.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal ou à l'organisme de votre choix.En raison de la pandémie, une cérémonie religieuse aura lieu à une date ultérieure.Les services funéraires ont été confiés à la: