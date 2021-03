ARCHAMBAULT (née HOGUE)

Lucille



À Laval, le vendredi 19 février 2021 est décédée, à l'âge de 92 ans, Mme Lucille Hogue, épouse de M. Jean-Jacques Archambault.Elle a été pendant plusieurs années directrice de l'école Du Méandre (anciennement Sainte-Croix) en Rivière-Rouge (anciennement l'Annonciation).Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille se réunira en privé le samedi 24 avril 2021 au complexe funéraire :dès 12h30. Des funérailles intimes suivront à 14h.