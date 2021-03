SÉGUIN, Gaston



le 14 mars 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Gaston Séguin, de Châteauguay, époux de Mme Jeannine Lessard, fils de feu M. Armand Séguin et feu Mme Bernadette Vincent.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants France (Bernard Cabot), Yves, Manon (James Rondeau), Anne-Marie, Frédéric (Manon Hachez), ses petits-enfants Jonathan (Julie), Fanny (Gaven), Marie-Laurence (Jean-Christophe), Catherine-Alexandra (Maxim), Emmanuelle (Charles-Antoine), Tristan et sa mère Marie-Pierre Ancel, Charles-Antoine, Béatrice et Arnaud, ses arrière-petites-filles Zoé, Mia et Laure, ses frères et soeurs feu Réal (Louise), Bernard (Marie-Nicole), feu Rhéa (feu Robert), Marielle (feu Jean-Yves), Huguette (feu Georges) et Lise (feu Gilles), ses beaux-frères et belles-soeurs Hélène (feu Bernard), Guy (Jeannette), Yvon (feu Joan), feu Adélard (feu Jeanne) feu Andrée (feu Dollard), feu Marcel (feu Françoise), feu Pierre (Nicole), neveux, nièces, cousins et cousines et leurs compagnons de vie ainsi que plusieurs autres amis.Directeur de funérailles :www.alexandrenicole.comEn raison des circonstances actuelles, les funérailles auront lieu en privé.Les messages de condoléances peuvent être transmis à la famille par le courriel du salon funéraire