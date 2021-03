BOVET, Ernest



C'est avec une grande tristesse que nous vous informons du décès de notre père, Ernest Bovet, qui est survenu le 22 mars 2021. Cette date marque ironiquement le jour de son anniversaire.Il quitte avec amour sa femme, Colombe Pitre, ses enfants soit Claude (Nancy), Sylvie (René) et Francine (Léo), ses petites-filles, soit Maude, Audrey (Jonathan) et Joëlle (Romy), ainsi que ses quatre arrière-petits-enfants.Il laisse également dans le deuil son frère, Guy (Jacqueline), sa belle-soeur, Irène, ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis-es.Avec l'aide médicale et étant entouré de ses proches, il a fermé doucement les yeux après avoir envoyé à chacun de ceux-ci un "petit bécot" des lèvres.Dès que les conditions sanitaires le permettront, une cérémonie commémorative se tiendra pour célébrer la vie d'Ernest Bovet.Sylvie, Francine et ClaudeTélécopieur : (450) 467-9468www.salondemers.com