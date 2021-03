Lorraine



née le 24 novembre 1948rang Boisclair à Saint-Antoine-de-Tillydécédée le 24 mars 2021vieux chemin d'Oka à Saint-EustacheC'est avec une immense tristesse que nous faisons nos adieux à mon épouse adorée, notre mère et grand-mère aimante, décédée chez elle entourée de sa famille des suites d'une brève et fulgurante maladie.Après avoir travaillé plus de 20 ans pour le charcutier Salamico à Ville-St-Laurent, elle profitait de sa retraite pour dorloter sa famille, se consacrer à sa passion du jardinage, prendre de longues marches quotidiennes au grand air et voyager. Nous gardons en souvenir sa joie de vivre, son naturel chaleureux et pétillant, son humour teinté d'ironie et sa générosité. Son affection, sa bienveillance et son écoute nous manqueront énormément. Elle était au coeur de notre famille.Elle laisse aussi dans le deuil ses frères et soeurs Ernest, Hélène, Maurice, Yolande, Monique et Angèle ; ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et de nombreux parents et amis au Québec, en Suisse et en France.Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à l'équipe des soins palliatifs du CLSC Jean-Olivier-Chénier pour leur accompagnement précieux qui a permis à Lorraine de rester à la maison comme elle le souhaitait, en particulier à Dre Wiam Akanour ; à Julie Théorêt, inf. et à Maude Massé, inf. ; ainsi qu'à Eve-Gabrielle Rioux.Avec amour et reconnaissance,Gérard HutterJulie Hutter et Jocelyn Desrosiers,Mélanie, Josiane, Philippe. Saint-EustachePeggy Hutter et Martin Hutter,Julianne, Augustine, Bénédicte. Zurich, SuisseGuillaume Hutter et Isabelle Boucher, Jorane, Malorie. MontréalÀ la demande de Lorraine, il n'y aura pas de visites en maison funéraire. Une cérémonie commémorative aura lieu au cimetière de Saint-Eustache à une date ultérieure.