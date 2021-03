Est-il vraiment nécessaire de tout pardonner?

Je suis la plus jeune d’une famille de quatre enfants. Deux gars et deux filles, tous plus ou moins malheureux les uns que les autres. Le pire étant que c’est sans le savoir. Nos parents nous ont mis au monde, probablement par obligation, puisqu’ils n’ont jamais manifesté de plaisir en notre présence. On était parfois des nuisances, et la plupart du temps, des soucis.

On ne manquait pas d’argent par contre, ce qui a donné à mes deux frères la capacité de pavoiser en masse et de gagner le gros lot en matière de « filles à marier ». Ma sœur aînée, elle, s’est toujours sentie responsable en lieu et place des parents, et elle a payé, par une vie intime inexistante, son besoin de prendre les responsabilités à leur place.

On a tous accédé à des carrières intéressantes, mais sur le plan personnel, on était tous plus ou moins carencés. On menait nos vies en lignes parallèles, et nos seuls liens familiaux ont tenu jusqu’aux décès de nos parents, survenus l’un à la suite de l’autre à 60 et 62 ans, il y a quelques années de ça.

Ce fut pour moi un élément déclencheur. Je n’avais plus leur regard sur moi pour me communiquer que ce que je faisais n’était pas valable à leurs yeux. Je pouvais enfin vivre ma vie comme je l’entendais, sans avoir à leur rendre des comptes.

J’ai alors décidé d’aller voir au fond de moi ce qui s’y logeait. Pourquoi est-ce que je traînais encore, rendue à 36 ans, le poids de mes peines de jeunesse ? Ce fut le geste le plus important que j’aie jamais fait de ma vie.

Rendue à 45 ans aujourd’hui, j’ai définitivement tourné la page sur ce passé difficile et je me sens renaître peu à peu. Mes relations avec mes frères ne se sont pas améliorées pour autant, mais je préfère les tenir loin par souci d’équilibre.

Mon principal problème, c’est ma sœur. Comme elle a toujours cherché à se faire aimer de tout le monde, elle ne parvient pas à accepter qu’on soit différents les uns des autres et qu’il se peut qu’on soit incapables de vivre ensemble. À l’égal de mes deux frères, elle ne réussit pas à pardonner à nos parents d’avoir été aussi incompétents, et elle se ronge encore les sangs avec ça. Pensez-vous qu’elle a raison de réagir ainsi ? Pensez-vous que je rêve en couleur de vouloir qu’elle leur pardonne pour enfin exister par elle-même ?

Une fille enfin en paix

À mes yeux, vous avez totalement raison de penser comme ça. Et même si je vais me répéter en écrivant ce qui va suivre, je le fais quand même, même au risque de lasser ceux et celles qui ont déjà compris ce principe si important et salvateur : pardonner, ce n’est pas juste tourner la page sur un fait douloureux du passé, encore moins oublier ce qu’on nous a fait de mal. Pardonner, ça veut dire cesser de se faire souffrir pour quelque chose qui a eu lieu jadis et qu’on ne peut modifier de quelque façon que ce soit. Ça inclut aussi le refus de perdre son temps à ruminer.

Autrement dit, on pardonne pour cesser de se faire souffrir soi-même. Ce qui ne sous-entend aucunement qu’on a l’obligation de renouer avec l’auteur de la souffrance qu’on a ressentie, car ce n’est à personne d’autre qu’à soi qu’on fait la fleur de pardonner. Que votre sœur en soit incapable, ça la regarde, et vous n’y pouvez rien. Le rôle qu’elle a joué longtemps pour remplacer vos parents la met dans une position différente de la vôtre. Aimez-la comme elle est, et ne vous attendez à rien de plus de sa part. Surtout, n’insistez pas, car ça risque au contraire de la cantonner dans son refus.