Janine Dumont (LeBlanc)



Janine Dumont, native de l'Isle-Verte, fille de feu Rose-Alma St-Pierre et feu Henri Dumont, épouse de feu François LeBlanc, s'éteint à l'âge de 90 ans, mais son amour continuera de rayonner, symbole de son immortalité.Mère exemplaire de Louise, son départ bouleverse. Belle-mère attentionnée de Stéphane, son absence crée un vide immense.Maman de coeur de plusieurs, grande soeur, belle-soeur, marraine, tante et fidèle amie, tous se souviendront de son regard empreint de tendresse, de son magnifique sourire et de sa mémoire phénoménale. Gardienne des traditions, avec elle disparaît un véritable pan de notre histoire.Sens du devoir, dévouement, résilience, générosité, débrouillardise, courage, piété, vaillantise et bonté définissent la force tranquille de cette grande dame fort réservée.Selon ses dires, Janine habitait au paradis en compagnie de sa fille adorée et de son gendre, dans sa demeure de Repentigny. Entourée d'une équipe médicale chevronnée (médecins, pharmacienne et infirmier) et de soins à domicile appropriés, elle répétait souvent que c'était une fin de vie rêvée.Ses funérailles ont eu lieu en la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré le 21 mars dernier. Une rencontre commémorative se tiendra ultérieurement lorsque les conditions le permettront.