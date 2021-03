Frederik Andersen encore loin d’un retour

Il semblerait que le poste de gardien numéro 1 des Maple Leafs de Toronto reviendra à Jack Campbell pour un certain temps. En effet, Frederik Andersen, qui a assumé ce rôle au cours des cinq dernières saisons avec les Leafs, n’a toujours pas recommencé à patiner.

Le gardien danois aurait aggravé une blessure au bas du corps et n’a pas joué depuis la défaite contre les Flames de Calgary du 19 mars dernier.

«Il a eu différents examens, mais il ne patine pas et son retour n’est pas imminent, a indiqué l’entraineur-chef des Leafs Sheldon Keefe samedi. On s’attend à une mise à jour sur son état dans les prochains jours.»

Avant le match prévu en soirée contre les Oilers d’Edmonton, Campbell présentait une fiche parfaite de 5-0-0 cette saison. Le gardien américain affiche une moyenne de buts alloués de 1,18 et un taux d’efficacité de ,958. Il a également signé deux blanchissages en cinq départs.

De son côté, Andersen présente une fiche de 13-8-2 et un pourcentage d’arrêts de ,897, son plus bas en carrière. Il en est à la cinquième et dernière année de son contrat avec les Leafs.