Depuis vendredi, les lieux de culte peuvent accueillir jusqu’à 250 personnes. Une nouvelle qui arrive à quelques jours de la Pâque chrétienne, mais aussi celle juive qui est débutée aujourd’hui.

Plusieurs citoyens ont d’ailleurs traversé les douanes terrestres dans les dernières heures pour se rassembler lors de cette fête religieuse, mais la communauté juive se veut rassurante. Elle a mentionné qu’elle allait respecter les mesures sanitaires et celles du gouvernement.

70% des hommes de la communauté des juifs hassidiques sont originaires de la région de New York et possèdent la double citoyenneté.

C’est, donc, légal de traverser les douanes pour rentrer au pays et visiter leur famille.

Lors de conversation avec TVA Nouvelles, la communauté s’est engagée à respecter la limite de 250 personnes maximum par lieux de culte et les mesures de distanciation sociale.

«C’est certain que ça nous inquiète et la pâque chrétienne et la pâque juive parce que c’est une occasion de se rassembler. Il y a un risque qui est associé à Paques et ce n’est pas le bon moment. Un peu comme on l'a vécu avec le congé scolaire, il y a un test à passer pour la pâque chrétienne et juive donc, moi ce que je demande c’est de suivre les consignes», a mentionné le premier ministre François Legault lors de son point de presse de vendredi.